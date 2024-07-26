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Защитные сооружения на энергообъектах позволяют ускорить ремонт после атак РФ, - "Укрэнерго"

Фото: Владимир Кудрицкий, глава правления НЭК "Укрэнерго" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинские энергетики могут в течение нескольких часов отремонтировать энергообъекты, на которых установлены защитные сооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

Он рассказал, что после последних атак россиян на энергетические объекты Украины электроснабжение потребителям восстанавливали в очень короткие сроки. 

"Этим мы обязаны, безусловно, защите, которая сооружена на наших подстанциях. Она уникальна для нашей энергосистемы и для какой-либо другой энергосистемы. То, что мы способны сохранить оборудование и восстановить питание потребителей не через несколько дней, не через несколько недель, а через несколько часов - это работа инженерной защиты в том числе", - отметил Кудрицкий. 

Также он добавил, что защитить энергосистему в первую очередь помогают силы противовоздушной обороны. 

Что предшествовало

Напомним, российские оккупанты уже несколько месяцев усиленно атакуют украинские энергетические объекты. Ракеты и дроны врага попадали в цель, в результате чего в Украине возникли серьезные проблемы с электроснабжением.

Но последнее время ситуация со светом улучшилась. Это произошло после вывода из ремонта нескольких энергоблоков на АЭС, а также спада жары.

Более детально об актуальной ситуации в энергосистеме - в материале РБК-Украина.

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Российская ФедерацияУкрэнергоЭлектроэнергияВойна в УкраинеОтключение света