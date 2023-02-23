Захищають від китайського нападу. США розширять присутність військ на Тайвані

США розширять присутність військ на Тайвані для того, щоб ускладнити можливу китайську атаку на острів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

На тлі зростаючої загрози для з боку Китаю, США більш ніж у чотири рази збільшують кількість військ, розгорнутих на Тайвані,, щоб посилити програму навчання військових острова.

За даними видання, США планують розгорнути на острові від 100 до 200 військових у найближчі місяці, порівняно з приблизно 30 бійцями, що були залучені минулого року. Більша сила розширить програму навчання, яку Пентагон намагався не оприлюднювати, оскільки США працюють над тим, щоб забезпечити Тайбей можливостями, необхідними для захисту, не провокуючи Пекін.