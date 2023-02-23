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Защищают от китайского нападения. США расширят присутствие войск на Тайване

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США, Четверг 23 февраля 2023 16:29
Защищают от китайского нападения. США расширят присутствие войск на Тайване Фото: США расширят присутствие войск на Тайване (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

США расширят присутствие войск на Тайване для того, чтобы усложнить возможную китайскую атаку на остров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

На фоне растущей угрозы со стороны Китая США более чем в четыре раза увеличивают количество войск, развернутых на Тайване, чтобы усилить программу обучения военных острова.

По данным издания, США планируют развернуть на острове от 100 до 200 военных в ближайшие месяцы по сравнению с примерно 30 бойцами, привлеченными в прошлом году. Большая сила расширит программу обучения, которую Пентагон пытался не обнародовать, поскольку США работают над тем, чтобы обеспечить Тайбэй возможностями, необходимыми для защиты, не провоцируя Пекин.

Согласно данным Министерства обороны Соединенных Штатов, численность американских войск, включая силы специальных операций и морскую пехоту США, в последние несколько лет незначительно колебалась. Планируемое увеличение станет самым большим развертыванием сил США на Тайване за последние десятилетия, поскольку оба сближаются, чтобы противостоять растущей военной мощи Китая.

Напомним, Пентагон заявил, что США примут уроки по войне в Украине для плана по обороне Тайваня.

Кроме того, западные СМИ сообщали, что должностное лицо министерства обороны Соединенных Штатов планирует посетить Тайвань, чтобы обсудить дела по Китаю.

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