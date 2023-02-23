Защищают от китайского нападения. США расширят присутствие войск на Тайване

США расширят присутствие войск на Тайване для того, чтобы усложнить возможную китайскую атаку на остров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

На фоне растущей угрозы со стороны Китая США более чем в четыре раза увеличивают количество войск, развернутых на Тайване, чтобы усилить программу обучения военных острова.

По данным издания, США планируют развернуть на острове от 100 до 200 военных в ближайшие месяцы по сравнению с примерно 30 бойцами, привлеченными в прошлом году. Большая сила расширит программу обучения, которую Пентагон пытался не обнародовать, поскольку США работают над тем, чтобы обеспечить Тайбэй возможностями, необходимыми для защиты, не провоцируя Пекин.