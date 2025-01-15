"Захищають усю територію". Зеленський назвав чисельність української армії

Зазначимо, заяву про кількість військових Зеленський зробив, відповідаючи на питання про можливе введення іноземного контингенту в Україну. За його словами, це розглядають у межах "програми майбутнього" щодо розташування сил і засобів.

"Чому? Як би там не було, і навіть після війни ми повинні розуміти, з ким ми маємо справу. Ви знаєте, сьогодні 600 тисяч (трохи плюс) російського контингенту на території нашої держави. Може і трохи мінус, залежно як сьогодні наші хлопці попрацювали. Що стосується української армії, сьогодні вона становить 880 тисяч. Але 880 тисяч захищають усю територію. Російські війська зосереджені в деяких напрямках", - сказав Зеленський.

З цієї причини на деяких ділянках у росіян є кількісна перевага. Президент підкреслив, що Україна підтримує ініціативу з іноземним контингентом, але, по-перше, треба розуміти, яким він може бути, і, по-друге, якою буде армія України.

"Це дуже велика армія. Тому ігри з меседжами про скорочення і т.д. - ми сьогодні не граємо в це. Тому що саме така велика армія сьогодні стримує ворога. Це теж серйозна, а на сьогодні - єдина гарантія безпеки. Плюс допомога, плюс зброя наших партнерів. Тому як зберегти велику армію - це також частина цих домовленостей", - додав Зеленський.

Що було відомо раніше

Президент Зеленський не вперше називає цифру 880 українських військових. Рік тому він заявив про це в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

"У нас 880 тисяч. У нас мільйонна армія... Сказати точно цифру не можу", - говорив він.

Чисельність окупаційних військ станом на листопад 2024 року оцінювало джерело РБК-Україна в Генштабі. За його словами, російське угруповання налічувало до 575 тисяч.

Під кінець року представник ГУР Андрій Юсов говорив, що вороже угруповання в Україні має стійку чисельність у приблизно 600 тисяч.