"Защищают всю территорию". Зеленский назвал численность украинской армии

Отметим, заявление о количестве военных Зеленский сделал, отвечая на вопрос о возможном введении иностранного контингента в Украину. По его словам, это рассматривается в рамках "программы будущего" по поводу расположения сил и средств.

"Почему? Как бы то ни было, и даже после войны мы должны понимать с кем мы имеем дело. Вы знаете, сегодня 600 тысяч (немного плюс) российского контингента на территории нашего государства. Может и немного минус, в зависимости как сегодня наши ребята поработали. Что касается украинской армии, сегодня она составляет 880 тысяч. Но 880 тысяч защищают всю территорию. Российские войска сосредоточены в некоторых направлениях", - сказал Зеленский.

По этой причине на некоторых участках у россиян есть количественное преимущество. Президент подчеркнул, что Украина поддерживает инициативу с иностранным контингентом, но, во-первых, нужно понимать, каким он может быть, и, во-вторых, какой будет армия Украины.

"Это очень большая армия. Поэтому игры с месседжами о сокращениях и т.д. - мы сегодня не играем в это. Потому что именно такая большая армия сегодня сдерживает врага. Это тоже серьезная, а на сегодня - единственная гарантия безопасности. Плюс помощь, плюс оружие наших партнеров. Поэтому как сохранить большую армию - это также часть этих договоренностей", - добавил Зеленский.

Что было известно раньше

Президент Зеленский не впервые называет цифру 880 украинских военных. Год назад он заявил об этом в интервью немецкому телеканалу ARD.

"У нас 880 тысяч. У нас миллионная армия... Сказать точно цифру не могу", - говорил он.

Численность оккупационных войск по состоянию на ноябрь 2024 года оценивал источник РБК-Украина в Генштабе. По его словам, российская группировка насчитывала до 575 тысяч.

Под конец года представитель ГУР Андрей Юсов говорил, что вражеская группировка в Украине имеет устойчивою численность в приблизительно 600 тысяч.