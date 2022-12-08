UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Захищав Вінницьку область від дронів та ракет. Льотчику Karaya присвоїли звання "Героя України"

Фото: захищав Вінницьку область від дронів та ракет. Льотчику Karaya дали звання "Героя України" (https://www.instagram.com/___karaya___/)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання "Героя України" військовому льотчику Вадиму Ворошилову з позивним Karaya.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на указ президента.

Звання було присвоєно за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також самовіддане служіння українському народу.

"Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Ворошилову Вадиму Олександровичу - майору", - зазначається в указі.

Додамо, що 12 жовтня пілот знищив 5 іранських дронів після чого катапультувався над Вінницькою областю, попередньо відвівши літак від населеного пункту.

"На четвертий день після катапультування відвідали місце події, вибачився за створений дискомфорт жителям громади, подякував за стальні нерви, всебічну допомогу котру надали під час евакуації та віру в ЗСУ!", - написав льотчик у своєму Instagram.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Зеленський також присвоїв звання "Героя України" командувачу Повітряних Сил ЗСУ Миколі Олещуку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні