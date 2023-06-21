Захищатиме від ППО. Гелікоптери ЗСУ обладнають системою AMPS: як вона працює

Найсучасніша система виявлення ракетних пусків та самозахисту AMPS допоможе зробити гелікоптери наших воїнів більш захищеними від російської ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hensoldt.
21 червня німецьке підприємство заявило про замовлення від України 16 сенсорних комплексів AMPS (Airborne Missile Protection System). Вартість контракту наразі не розголошується, однак становить "двозначне число мільйонів".
Поставка системи допоможе підвищити обороноздатність українських гелікоптерів. Екіпаж матиме захист від широкого спектра загроз, у тому ж числі від:
Інтеграцією системи займеться чеська компанія LOM PRAHA.
AMPS є бортовою системою протиракетного захисту для авіації. Вона є модульною й може складатись з різних елементів, в залежності від вимог замовника.
Сенсорне обладнання має:
Теплові пастки, якими обладнані гелікоптери наших воїнів, сумісні з AMPS. Завдяки цьому наші льотчики матимуть підвищений захист, оскільки матимуть більше часу на реакцію загрози.
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