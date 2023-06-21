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Будет защищать от ПВО. Вертолеты ВСУ оборудуют системой AMPS: как она работает

Фото: Защищать от ПВО. Вертолеты ВСУ оборудуют системой AMPS: как она работает (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Самая современная система обнаружения ракетных пусков и самозащиты AMPS поможет сделать вертолеты наших воинов более защищенными от российской ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hensoldt.

Украина заказала партию сенсорных комплексов AMPS

21 июня немецкое предприятие заявило о заказе от Украины 16 сенсорных комплексов AMPS (Airborne Missile Protection System). Стоимость контракта пока не разглашается, однако составляет "двухзначное число миллионов".

Поставка системы поможет повысить обороноспособность украинских вертолетов. Экипаж будет иметь защиту от широкого спектра угроз, в том числе от:

  • ракет "воздух-воздух";
  • ракет "воздух-земля".

Интеграцией системы займется чешская компания LOM PRAHA.

Чем полезна AMPS

AMPS является бортовой системой противоракетной защиты авиации. Она модульная и может состоять из различных элементов, в зависимости от требований заказчика.

Сенсорное оборудование имеет:

  • средства обнаружения пуска ракеты MILDS;
  • блок управления и отображения ACDU;
  • активную систему подтверждения цели MACS, определяющую характеристики ракеты - ее дальность, скорость полета;

Тепловые ловушки, которыми оборудованы вертолеты наших воинов, совместимы с AMPS. Благодаря этому наши летчики будут иметь повышенную защиту, поскольку будут иметь больше времени на реакцию угрозы.

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