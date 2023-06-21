Будет защищать от ПВО. Вертолеты ВСУ оборудуют системой AMPS: как она работает

Самая современная система обнаружения ракетных пусков и самозащиты AMPS поможет сделать вертолеты наших воинов более защищенными от российской ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hensoldt.
21 июня немецкое предприятие заявило о заказе от Украины 16 сенсорных комплексов AMPS (Airborne Missile Protection System). Стоимость контракта пока не разглашается, однако составляет "двухзначное число миллионов".
Поставка системы поможет повысить обороноспособность украинских вертолетов. Экипаж будет иметь защиту от широкого спектра угроз, в том числе от:
Интеграцией системы займется чешская компания LOM PRAHA.
AMPS является бортовой системой противоракетной защиты авиации. Она модульная и может состоять из различных элементов, в зависимости от требований заказчика.
Сенсорное оборудование имеет:
Тепловые ловушки, которыми оборудованы вертолеты наших воинов, совместимы с AMPS. Благодаря этому наши летчики будут иметь повышенную защиту, поскольку будут иметь больше времени на реакцию угрозы.
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