Захищала майбутнє сина: на війні загинула Раяна, тренерка з тайського боксу

Про загибель військовослужбовиці повідомили громадська організація "Ліга мусульманок України" та голова Всеукраїнської асоціації громадських організацій "Альраїд" Сейран Аріфов.

До війни Раяна професійно займалася тайським боксом, а згодом працювала тренеркою та навчала бойового мистецтва дорослих і дітей.

У 2024 році вона вирішила долучитися до лав Збройних сил України.

Захисниця пройшла курси керування безпілотниками та стала операторкою БпЛА.

На фронті вона вистежувала і допомагала знищувати ворожу бронетехніку, а також очолювала продовольчий штаб батальйону, дбаючи про забезпечення побратимів.

Своє рішення піти на фронт вона пояснювала прагненням захистити майбутнє свого сина, у якого тепер залишилася матір-героїня.

Раяна була мусульманкою, відвідувала мечеть у Києві та опікувалася мечеттю у Костянтинівці на Донеччині.

Поховають загиблу військовослужбовицю в Одесі, де проживає її родина.