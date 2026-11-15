Защищала будущее сына: на войне погибла Райана, тренер по тайскому боксу

О гибели военнослужащей сообщили общественная организация "Лига мусульманок Украины" и глава Всеукраинской ассоциации общественных организаций "Альраид" Сейран Арифов.

До войны Райана профессионально занималась тайским боксом, а впоследствии работала тренером и обучала боевому искусству взрослых и детей.

В 2024 году она решила присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины.

Защитница прошла курсы управления беспилотниками и стала оператором БПЛА.

На фронте она выслеживала и помогала уничтожать вражескую бронетехнику, а также возглавляла продовольственный штаб батальона, заботясь об обеспечении собратьев.

Свое решение уйти на фронт она объясняла стремлением оградить будущее своего сына, у которого теперь осталась мать-героиня.

Райана была мусульманкой, посещала мечеть в Киеве и опекала мечеть в Константиновке Донецкой области.

Похоронят погибшую военнослужащую в Одессе, где проживает семья.