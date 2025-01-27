Захищаємо кузов авто власними руками: як працює твердий віск

Саме взимку автомобіль отримує найбільший удар по своїй зовнішності: сніг, крига, сіль, відсів та пісок з дороги укупі з морозом нещадно атакують лакофарбове покриття, а значить, і кузов у цілому. Один з дієвих видів захисту можна реалізувати власними силами.
Про те, як своїми руками створити захист для кузова від зимових загроз, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використана інформація Liqui Moly та Motor.
Про те, як впливають на довголіття і товарний вигляд автомобіля усі зимові сюрпризи, можна написати цілу книжку. Але стосовно найдорожчої частини авто – її кузова – суть проста. Волога і хімічно агресивні реагенти, потрапляючи у шви, стики, мікротріщини і сколи на фарбі, розширюють ці "проріхи" в антикорозійній обороні, і з часом стають причиною іржі.
Захисна поліроль, вона ж так званий твердий віск, при нанесенні заповнивши собою мікротріщини, відколи та подряпини, на певний час блокує воді шлях до металу кузова. Подібну послугу можна отримати у майстрів-полірувальників, проте і сама поліроль, і технологія її нанесення доступні будь-якому автомобілісту. Головне, щоб для цього було з півдня вільного часу і приміщення з температурою не нижче +5 +10 С. До речі, не плутайте захисний твердий віск (фізично він може бути пастоподібним чи рідким) з абразивними поліролями для глибокого полірування та рідким воском, який використовують на автомийках для швидкого сушіння кузова.
Захисні воскові поліролі недаремно часто класифікуються як любительські – вони створені з розрахунком на в тому числі і аматорське використання. Відтак, нічого суто професійного для нанесення не знадобиться:
Головне джерело інформації – це перш за все написи на упаковці поліролі, хоча в цілому алгоритм буває схожий:
1. Серветкою чи губкою віск наноситься на кузов, розподілення робиться тонким шаром і круговими рухами. Нанесення фрагментами, спочатку вкривається зона розміром близько 40 х 40 см. Починати краще зверху – дах, капоти, крила, двери (боковини).
2. Поліроль має протягом кількох хвилин частково підсохнути - вона стан білою, але краще не давати їй стати сухою повністю.
3. Клаптем м'якої чистої тканини треба розтирати підсушену поліроль по поверхні – аж до блиску і зникнення залишків видимих препарату. Тканина буде потроху забиватись поліроллю, проте не поспішайте повертати вашу серветку новим чистим боком. Бо вам потрібно, щоб препарат залишався не на тканині, вбираючись у неї, а на кузові.
Певно, ще під час роботи ви помітите, що воскова поліроль буде не тільки захищати фарбу і кузов в цілому, а й покращить його зовнішній вигляд. Віск, заповнюючи всі мікронерівності і створюючи гладкий шар на поверхні авто, повертає машині блиск. Хай це буде для вас ще одним аргументом на користь воскування машини, особливо у зимовий період.
Щоправда, триматиметься красота не так щоб довго – порядку 2 – 3 місяців, в залежності від інтенсивності експлуатації авто, кількості опадів і частоти мийок. Але ніщо не заважає повторювати цю процедуру хоч щомісяця, адже на відміну від так званого глибокого полірування з абразивними пастами, нанесення суто воскових препаратів лаку і фарбі не шкодить. Між іншим, і бруд до воску чіпляється дуже неохоче.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало про причини корозії автомобілів та методи боротьби з іржею.