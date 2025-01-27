Защищаем кузов авто собственными руками: как работает твердый воск

О том, как влияют на долголетие и товарный вид автомобиля все зимние сюрпризы, можно написать целую книгу. Но в отношении самой дорогой части авто - ее кузова - суть проста. Влага и химически агрессивные реагенты, попадая в швы, стыки, микротрещины и сколы на краске, расширяют эти "прорехи" в антикоррозийной обороне, и со временем становятся причиной ржавчины.

Защитная полироль, она же так называемый твердый воск, при нанесении заполнив собой микротрещины, сколы и царапины, на время блокирует воде путь к металлу кузова. Подобную услугу можно получить у мастеров-полировщиков, однако и сама полироль, и технология ее нанесения доступны любому автомобилисту. Главное, чтобы для этого было с полдня свободного времени и помещение с температурой не ниже +5 +10 С. Кстати, не путайте защитный твердый воск (физически он может быть пастообразным или жидким) с абразивными полиролями для глубокой полировки и жидким воском, который используют на автомойках для быстрой сушки кузова.

Что понадобится для нанесения воска на авто

Защитные восковые полироли недаром часто классифицируются как любительские - они созданы с расчетом на в том числе и любительское использование. Следовательно, ничего сугубо профессионального для нанесения не понадобится:

Помещение, в котором будет не холоднее +5 +10 С. Более точную цифру вы можете увидеть на этикетке конкретного препарата. Желательно хорошее освещение, но в конце концов подойдет и эффективный налобный фонарь;

Три-пять часов времени;

Мягкая губка или салфетка для нанесения полироли и мягкая ткань (байка, фланель) для растирания;

Собственно воск. Выбирая его в магазине, имейте в виду, что часть подобных восков будет с абразивным эффектом - то есть вместе с нанесением защиты вы снимете часть лакокрасочного покрытия. В данном случае это излишне, и не вдаваясь здесь в теорию полировки, скажем только, что стоит искать полироль без абразива. Который, кстати, часто ощущается на ощупь, если растереть воск между пальцев.

Как нанести твердый воск на кузов

Главный источник информации - это прежде всего надписи на упаковке полироли, хотя в целом алгоритм бывает похож:

1. Салфеткой или губкой воск наносится на кузов, распределение делается тонким слоем и круговыми движениями. Нанесение фрагментами, сначала покрывается зона размером около 40 х 40 см. Начинать лучше сверху - крыша, капоты, крылья, двери (боковины).

2. Полироль должна в течение нескольких минут частично подсохнуть - она станет белой, но лучше не давать ей стать сухой полностью.

3. Лоскутом мягкой чистой ткани надо растирать подсушенную полироль по поверхности - вплоть до блеска и исчезновения остатков видимых препарата. Ткань будет понемногу забиваться полиролью, однако не спешите поворачивать вашу салфетку новой чистой стороной. Потому что вам нужно, чтобы препарат оставался не на ткани, впитываясь в нее, а на кузове.

Коротко

Вероятно, еще во время работы вы заметите, что восковая полироль будет не только защищать краску и кузов в целом, но и улучшит его внешний вид. Воск, заполняя все микронеровности и создавая гладкий слой на поверхности авто, возвращает машине блеск. Пусть это будет для вас еще одним аргументом в пользу воскования машины, особенно в зимний период.

Правда, держаться красота будет не так чтобы долго - порядка 2 - 3 месяцев, в зависимости от интенсивности эксплуатации авто, количества осадков и частоты моек. Но ничто не мешает повторять эту процедуру хоть каждый месяц, ведь в отличие от так называемой глубокой полировки с абразивными пастами, нанесение чисто восковых препаратов лаку и краске не вредит. Между прочим, и грязь к воску цепляется очень неохотно.