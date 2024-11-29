Чому іржавіють автомобілі: причини та методи боротьби

Корозія кузова – один з головних чинників, який знижує залишкову вартість автомобіля і який врешті-решт виводить його з ладу. Чому взагалі іржавіють наші машини і чому з цим нічого не можна вдіяти?

Корозія – один з видів саморуйнації металів. Їй піддаються в принципі будь-які метали на основі заліза, у тому числі і ті сталі, з яких роблять кузови автомобілів. Починається корозія автомобільного кузова відразу по тому, як кисень – неодмінний учасник процесу – дістанеться до власне металу. Тобто якщо ми говоримо про автомобілі, то початок і процес їхнього іржавіння напряму залежить від рівня антикорозійного захисту.

Іншими словами, машина зі сталевим кузовом ржавіє від того моменту, коли припиняється робота його антикорозійного захисту – заводського чи додаткового. При тому що у різних автовиробників та у різних моделей якість цього захисту суттєво відрізняється.

Чому починає іржавіти кузов автомобіля

Розглянемо конкретні причини початку масштабних корозійних процесів.

Слабкий заводський антикорозійний захист. Йдеться не тільки про гальванічне покриття на деталях і нанесені на них антикорозійні матеріали, а й про недосконалу в цьому плані конструкцію кузова і про зовнішнє лакофарбове покриття;

Експлуатаційні втрати антикорозійних покриттів. Першою страждає антикорозійна мастика днища та колісних арок, де деталі постійно бомбардуються камінням та де вони контактують з нерівностями шляхів, наледями та випадковими предметами;

Вікові зміни антикорів на кузові. Найсумніше, що в першу чергу здається захист закритих об’ємів, який важко проконтролювати: в порожнинах дверей, порогів, лонжеронів, тунелів з подвійними стінками. Також дуже підступні зони – стики і шви деталей. Їх захищає спеціальний герметик, але він з часом може пересихати, відтоді тріскається і починає пропускає під себе вологу;

Несприятливі умови зберігання. Якщо в гаражі погана вентиляція, атмосфера у ньому волога, а машина мокра від дощів та солоних розчинів з дороги, наявна корозія розвивається прискореними темпами.

Основні етапи розвитку корозії на кузові

Якщо знати, як прогресує цей найперший ворог автомобіля, дбайливому власнику буде простіше запобігти його атакам або як мінімум зупинити їх.

Починається іржавінню з пошкодження антикорозійного шару: фарби, гумо-бітумної чи полімерної мастики, гальванічного покриття. В місці пошкодження на метал потрапляє повітря, з якого рано чи пізно осяде конденсат, а то й до металу пробереться відверта волога. Незабаром, через кілька днів чи кілька тижнів, ця волога і повітря дадуть старт іржавінню деталі.

А якщо деталь захищена оцинковкою чи фосфатуванням? Справді, захисне гальванічне покриття затримає корозію в цій точці аж на кілька років. В такому випадку у власника буде більше часу, щоб побачити пошкодження, зачистити метал до блиску і нанести нове захисне покриття.

Проте, часто буває, що таке вогнище корозії виникає під шаром мастики, яка після удару, наприклад, камінням, зберігає свою зовнішню цілісність, але пропускає під себе вологе повітря. В такій ситуації іржа встигає проїсти метал наскрізь, аж поки власник чи майстри СТО помітять проблему. Зачищати вже нічого, потрібні зварювальні роботи або заміна деталі.

Проте, найтяжчих ушкоджень автомобілю завдає корозія в закритих об’ємах – порогах, дверях, силових коробах. Захисний антикор всередині цих деталей тріскається від пересихання, через що метал обнажається і стає доступним для вологи і повітря.

Тому слід оновлювати внутрішній захист таких порожнин превентивно, приблизно кожні 3 – 5 років, застосовуючи антикори з інгібіторами корозії і витіснювачами вологи. Це недешева і складна, а тому непопулярна процедура. Відтак, питання вирішується по-іншому: внутрішню корозію не лікують, натомість потім замінюють з’їдені іржею деталі шляхом зварювальних робіт. І відповідно, після того машину треба підфарбовувати, що ще більше піднімає ціну ремонту.

Якщо коротко

Принципово важливо розпочати боротьбу з корозією вчасно – коли вона ще не набрала сили і коли ще є метал, який можна захищати. Адже з одного боку, немає вічних автомобілів – перемога корозії над сталлю є лише питанням часу і умов утримання. А з іншого боку, є достатньо прикладів того, як навіть кузови з найгіршою репутацією мають чудовий вигляд і у віці в півстоліття – тільки тому, що перший власник вчасно задув свою "ластівку" правильним антикором.