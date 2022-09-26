Не захищає приватне життя дітей. Британія хоче оштрафувати TikTok на 29 млн доларів

Британія може оштрафувати TikTok на 29 мільйонів доларів після розслідування, яке показало, що програма, можливо, порушила закон про захист даних, не забезпечивши конфіденційність дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Розслідування показало, що TikTok міг обробляти дані дітей до 13 років без належної згоди батьків і не міг надати належну інформацію своїм користувачам прозорим чином.

"Компанії, що надають цифрові послуги, несуть юридичний обов'язок впроваджувати засоби захисту, але, на нашу думку, TikTok не виконав цю вимогу", - заявив комісар з інформації Джон Едвардс.

Попередній висновок говорить про те, що TikTok порушував закон Великобританії про захист даних у період із травня 2018 року до липня 2020 року.