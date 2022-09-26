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Не захищає приватне життя дітей. Британія хоче оштрафувати TikTok на 29 млн доларів

Фото: TikTok у Британії можуть оштрафувати на 29 млн доларів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Британія може оштрафувати TikTok на 29 мільйонів доларів після розслідування, яке показало, що програма, можливо, порушила закон про захист даних, не забезпечивши конфіденційність дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Розслідування показало, що TikTok міг обробляти дані дітей до 13 років без належної згоди батьків і не міг надати належну інформацію своїм користувачам прозорим чином.

"Компанії, що надають цифрові послуги, несуть юридичний обов'язок впроваджувати засоби захисту, але, на нашу думку, TikTok не виконав цю вимогу", - заявив комісар з інформації Джон Едвардс.

Попередній висновок говорить про те, що TikTok порушував закон Великобританії про захист даних у період із травня 2018 року до липня 2020 року.

Раніше стало відомо, що в Азербайджані заблокували соціальну мережу TikTok . Відповідну ухвалу опубліковано на сайті Служби держбезпеки країни.

Також повідомлялося, що роспропаганда влаштовує у TikTok інформаційний терор перед опалювальним сезоном. Таким чином, РФ намагається вплинути на молодь.

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