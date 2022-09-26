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Не защищает частную жизнь детей. Британия хочет оштрафовать TikTok на 29 млн долларов

Фото: TikTok в Британии могут оштрафовать на 29 млн долларов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Британия может оштрафовать TikTok на 29 миллиона долларов после расследования, которое показало, что приложение, возможно, нарушило закон о защите данных, не обеспечив конфиденциальность детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Расследование показало, что TikTok мог обрабатывать данные детей в возрасте до 13 лет без надлежащего согласия родителей и не мог предоставить надлежащую информацию своим пользователям прозрачным образом.

"Компании, предоставляющие цифровые услуги, несут юридическую обязанность внедрять средства защиты, но, по нашему предварительному мнению, TikTok не выполнил это требование", - заявил комиссар по информации Джон Эдвардс.

Предварительное заключение гласит о том, что TikTok нарушал закон Великобритании о защите данных в период с мая 2018 года по июль 2020 года.

Ранее стало известно, что в Азербайджане заблокировали социальную сеть TikTok. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Службы госбезопасности страны.

Также сообщалось, что роспропаганда устраивает в TikTok информационный террор перед отопительным сезоном. Таким образом РФ пытается повлиять на молодежь.

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