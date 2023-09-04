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Захищає не Москву, а Путіна. ЗМІ викрили сюжет російських пропагандистів про ППО

Москва, Понеділок 04 вересня 2023 17:13
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Захищає не Москву, а Путіна. ЗМІ викрили сюжет російських пропагандистів про ППО Ілюстративне фото: ЗМІ викрили сюжет російських пропагандистів про ППО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські пропагандисти оприлюднили сюжет про зенітні ракетні комплекси, які нібито захищають Москву від атак безпілотників. Як з’ясувалося, вони показали ЗРК біля резиденції диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода" в Telegram.

Видання нагадує, що ще 3 вересня в пропагандистській програмі "Вести недели" на телеканалі "Росія 1" розповіли, як влада Москви "допомагає захистити" місто від атак безпілотників.

У зйомках брав участь мер Москви Сергій Собянін. Він вихвалявся, що влада міста нібито "беззаперечно і в стислий термін" виконує всі прохання Міноборони РФ у питанні захисту столиці від атак з повітря.

Зокрема, у сюжеті показали будівництво нового майданчика для розміщення ППО "Панцир С-1" у Москві. Як встановили журналісти, раніше там вже розміщували ці установки. Тоді вони разом з радарами стояли в чистому полі.

У "Радіо Свобода" уточнюють, що зараз позицію зенітних ракетних комплексів зробили стаціонарною, обнесли парканом і побудували подіуми для систем.

"Ці "Панцирі" встановлені менш ніж за 10 кілометрів від резиденції російського президента Володимира Путіна в Ново-Огарьово", - наголошують журналісти.

Захищає не Москву, а Путіна. ЗМІ викрили сюжет російських пропагандистів про ППОФото: системи ППО біля резиденції Путіна (t.me/radiosvoboda)

"Панцир С-1"

Варто зауважити, що "Панцир С-1" – російський зенітний ракетний комплекс. Він може виявляти цілі на відстані до 36 км. При цьому дальність польоту ракет, які може запускати ЗРК, дорівнює 20 км.

Нагадаємо, ще 20 січня біля резиденції Путіна в Ново-Огарьово помітили комплекс протиповітряної оборони.

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