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Защищает не Москву, а Путина. СМИ разоблачили сюжет российских пропагандистов о ПВО

Москва, Понедельник 04 сентября 2023 17:13
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Защищает не Москву, а Путина. СМИ разоблачили сюжет российских пропагандистов о ПВО Иллюстративное фото: СМИ разоблачили сюжет российских пропагандистов о ПВО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские пропагандисты обнародовали сюжет о зенитных ракетных комплексах, которые якобы защищают Москву от атак беспилотников. Как выяснилось, они показали ЗРК возле резиденции диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода" в Telegram.

Издание напоминает, что еще 3 сентября в пропагандистской программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказали, как власти Москвы "помогают защитить" город от атак беспилотников.

В съемках участвовал мэр Москвы Сергей Собянин. Он похвастался, что власти города якобы “беспрекословно и в сжатые сроки” выполняют все просьбы Минобороны РФ в вопросе защиты столицы от атак с воздуха.

В частности, в сюжете показали строительство новой площадки для размещения ПВО "Панцирь С-1" в Москве. Как установили журналисты издания, ранее там уже размещали эти установки. Тогда они вместе с радарами стояли в чистом поле.

В "Радио Свобода" уточняют, что сейчас позицию зенитных ракетных комплексов сделали стационарной, обнесли забором и построили подиумы для систем.

"Эти "Панцири" установлены менее, чем в 10 километрах от резиденции российского президента Владимира Путина в Ново-Огареве", - подчеркивают журналисты.

Защищает не Москву, а Путина. СМИ разоблачили сюжет российских пропагандистов о ПВОФото: системы ПВО возле резиденции Путина (t.me/radiosvoboda)

"Панцирь С-1"

Стоит заметить, что “Панцирь С-1” - российский зенитный ракетный комплекс. Он может обнаруживать цели на расстоянии до 36 километров. При этом дальность полета ракет, которые может запускать ЗРК, равна 20 километрам.

Напомним, еще 20 января возле резиденции Путина в Ново-Огарево заметили комплекс противовоздушной обороны.

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