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Україна отримала Samp-T від Франції та Італії, - ЗМІ

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Україна, Понеділок 15 травня 2023 22:09
Україна отримала Samp-T від Франції та Італії, - ЗМІ Фото: Україна отримала Samp-T від Франції та Італії (mill.in.ua)
Автор: Наталія Кава

Україна отримала зенітний ракетний комплекс дальньої дії SAMP-T, яку обіцяли разом передати Франція та Італія.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на La Stampa.

"В Україну прибув французько-італійський зенітно-ракетний комплекс, його обслуговуванням займатимуться 20 місцевих фахівців", - сказано в повідомленні.

SAMP-T

Комплекс є протиракетною системою, призначення якої - захист поля бою і важливих об'єктів від крилатих ракет, пілотованих і безпілотних літальних апаратів, а також тактичних балістичних ракет.

Його було розроблено європейським консорціумом Eurosam (MBDA Italy, MBDA France, Thales). SAMP-T може знищувати аеродинамічні цілі на відстані до 150 кілометрів на висоті до 25 кілометрів. Він здатний боротися з балістичними ракетами на відстані до 25 кілометрів.

Вага бойової частини - 20 кг, стартова маса - 450 кг. SAMP/T стоїть на озброєнні Італії, Франції та Сінгапуру.

Варто зауважити, що раніше у ЗМІ з'являлась інформація про можливу затримку у передачі Україні зенітного ракетного комплексу дальньої дії SAMP-T.

До цього було відомо, що систему протиповітряної оборони Samp-T буде доставлено в Україну навесні 2023 року.

Додамо, у лютому прем'єр Італії Джорджія Мелоні підтвердила відправку Україні систем SAMP-T разом із Францією.

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