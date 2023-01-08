ua ru
Нд, 08 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Західні ЗМІ спростували заяву Росії про "численні жертви" ЗСУ в Краматорську

Новость на русском →
Неділя 08 січня 2023 17:08
Західні ЗМІ спростували заяву Росії про "численні жертви" ЗСУ в Краматорську Фото: Західні ЗМІ спростували заяву Росії про "численні жертви" ЗСУ після удару по Краматорську (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Жалюгідна Росія у звичній для неї манері заявила про "численні жертви" ЗСУ після її удару по нібито казармах в Краматорську. Однак західні ЗМІ спростували цю інформацію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Військові джерела Sky News у Донецьку спростували заяву Росії про удар по українській тимчасовій казармі", - пише видання.

Удар по Краматорську

Вночі 8 січня у Краматорську пролунали гучні вибухи. За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, росіяни опівночі завдали сім ракетних ударів по території міста й ще два - по Костянтинівці.

Як відзначив Кириленко, коментуючи обстріли за добу, ворог бив на різних ділянках лінії фронту області й відносному тилу. Внаслідок обстрілу Краматорська, Костянтинівки, Курахового й Авдіївки відомо про одного загиблого й пораненого.

"Операція відплата"

"У відповідь на удар у перші хвилини січня по пункту тимчасової дислокації російських військовослужбовців у населеному пункті Макіївка реалізована "Операція відплати". Протягом доби було відкрито пункти тимчасової дислокації українських військовослужбовців у Краматорську", - написало Міністерство оборони Росії.

Як відзначили нікчеми, після удару по Краматорську вони нібито "знайшли" в будівлях гуртожитків училищ - №28 понад 700 військових ЗСУ і в гуртожитку №47 - понад 600.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація
NEWS
Росія готує нові атаки. У розвідці спрогнозували, коли ворог може завдати удару
Росія готує нові атаки. У розвідці спрогнозували, коли ворог може завдати удару
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет