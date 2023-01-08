Західні ЗМІ спростували заяву Росії про "численні жертви" ЗСУ в Краматорську
Жалюгідна Росія у звичній для неї манері заявила про "численні жертви" ЗСУ після її удару по нібито казармах в Краматорську. Однак західні ЗМІ спростували цю інформацію.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Військові джерела Sky News у Донецьку спростували заяву Росії про удар по українській тимчасовій казармі", - пише видання.
Удар по Краматорську
Вночі 8 січня у Краматорську пролунали гучні вибухи. За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, росіяни опівночі завдали сім ракетних ударів по території міста й ще два - по Костянтинівці.
Як відзначив Кириленко, коментуючи обстріли за добу, ворог бив на різних ділянках лінії фронту області й відносному тилу. Внаслідок обстрілу Краматорська, Костянтинівки, Курахового й Авдіївки відомо про одного загиблого й пораненого.
"Операція відплата"
"У відповідь на удар у перші хвилини січня по пункту тимчасової дислокації російських військовослужбовців у населеному пункті Макіївка реалізована "Операція відплати". Протягом доби було відкрито пункти тимчасової дислокації українських військовослужбовців у Краматорську", - написало Міністерство оборони Росії.
Як відзначили нікчеми, після удару по Краматорську вони нібито "знайшли" в будівлях гуртожитків училищ - №28 понад 700 військових ЗСУ і в гуртожитку №47 - понад 600.
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