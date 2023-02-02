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Західні танки з'являться на фронті до літа, - аташе України в США

Фото: Західні танки з'являться на фронті до літа (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Постачання західних танків Leopard, Challenger та Abrams в Україну залежатимуть від термінів підготовки українських військових, а до операцій на фронті Leopard та Challenger можуть бути залучені вже до літа.

Про це заявив аташе з питань оборони посольства України в США Борис Кременецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки .

"Зараз створено "танкову коаліцію" - низку країн, які готові нам надати танки, йдеться про Leopard, Велика Британія нам пообіцяла надати 14 танків Challenger, - це ті танки, які ми можемо отримати практично найближчим часом, але вони потребуватимуть певної підготовки екіпажу", - заявив він.

За його словами, навчання українських військових на Leopard і Challenger відбуватимуться в різних країнах і займуть певний час через складність техніки.

"Є ініціативи Великої Британії, Польщі та Німеччини щодо підготовки наших спеціалістів, тому це відбуватиметься в різних країнах. Але треба розуміти, що потрібно не тільки підготувати екіпаж танка, треба навчити злагоджено діяти у складі підрозділів", - зазначив Кременецький.

Аташе вважає, що застосувати танки на полі бою ЗСУ зможуть уже навесні.

"Я не думаю, що ми будемо чекати до літа. У нас немає часу чекати", - зазначив Кременецький.

При цьому аташе додав, що американські танки Abrams надійдуть в Україну в останню чергу.

"Abrams - теж дуже складна техніка. Abrams нам надаються за програмою USAI, яка виділяє кошти на замовлення і виготовлення цих танків. Тобто це займе певний час, я думаю, що це буде довше, ніж отримання Leopard і Challenger. Я не готовий говорити про конкретні терміни", - додав Кременецький.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бел Воллес заявляв, що Україні передадуть танки Challenger 2 до початку літа.

Крім того, американські ЗМІ повідомляли, що танки Abrams М1А2 будуть доставлені в Україну наприкінці 2023 року або на початку 2024 року.

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