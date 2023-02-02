Западные танки появятся на фронте до лета, - атташе Украины в США

"Сейчас создана "танковая коалиция" - ряд стран, которые готовы нам предоставить танки, речь идет о Leopard, Великобритания нам пообещала предоставить 14 танков Challenger, - это те танки, которые мы можем получить практически в ближайшее время, но они потребуют определенной подготовки экипажа", - заявил он.

По его словам, учения украинских военных на Leopard и Challenger будут проходить в разных странах и займут определенное время из-за сложности техники.

"Есть инициативы Великобритании, Польши и Германии по подготовке наших специалистов, поэтому это будет происходить в разных странах. Но надо понимать, что нужно не только подготовить экипаж танка, надо научить слаженно действовать в составе подразделений", - отметил Кременецкий.

Атташе посчитал, что применить танки на поле боя ВСУ смогут уже весной.

"Я не думаю, что мы будем ждать до лета. У нас нет времени ждать", - отметил Кременецкий.

При этом атташе добавил, что американские танки Abrams поступят в Украину в последнюю очередь.

"Abrams - тоже очень сложная техника. Abrams нам предоставляются по программе USAI, которая выделяет средства на заказ и изготовление этих танков. То есть это займет определенное время, я думаю, что это будет дольше, чем получение Leopard и Challenger. Я не готов говорить о конкретных сроках", - добавил Кременецкий.

Напомним, министр обороны Великобритании Бел Уоллес заявлял, что Украине передадут танки Challenger 2 до начала лета.

Кроме того, американские СМИ сообщали, что танки Abrams М1А2 будут доставлены в Украину в конце 2023 года или начале 2024 года.

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