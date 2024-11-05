Західні посадовці застерегли від "Мюнхенської угоди" для України на тлі виборів у США

Підписанти листа вважають, що з наближенням президентських виборів у США Україна та її союзники опиняються під загрозою подвійної стратегічної небезпеки. Вони вказують на те, що нова адміністрація, якщо до влади прийде кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп, може намагатися укласти угоду з РФ, що завдасть шкоди інтересам України та вплине на європейську безпеку.

"Це призведе до того, що Україна опиниться поза НАТО і ЄС, у стані фальшивого нейтралітету, а Європа - у дестабілізуючій геополітичній сірій зоні в самому серці континенту", - додають вони.

Згідно з думкою підписантів, другий сценарій полягає в тому, що нова адміністрація кандидатки від Демократичної партії Камали Гарріс продовжить політику "стагнації та червоних ліній", яка вже стримувала можливості України в її боротьбі за перемогу у війні.

Підписанти листа вважають, що в обох випадках очевидні паралелі з Мюнхенською угодою 1938 року, яка стала прикладом фальшивого "миру", досягнутого через мовчазну згоду європейських країн на розчленування суверенної держави. Вони впевнені, що існує можливий третій шлях, який може забезпечити Україні виживання як незалежної держави і привести до поразки Росії.

"Ми пропонуємо, щоб коаліція охочих країн-членів НАТО взяла на себе зобов'язання посилити військову і фінансову підтримку Києва і підтвердила свою відданість меті створення суверенної України в межах кордонів, визнаних міжнародним правом, зосередившись на чіткій стратегії і теорії перемоги", – додали автори.

Вибори у США

У вівторок, 5 листопада, у США відбуваються чергові президентські вибори. Основними кандидатами на цю посаду є Камала Гарріс від Демократичної партії та Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію.

За останніми опитуваннями, рейтинги обох кандидатів практично однакові. Ключовими для визначення переможця стануть сім "коливальних штатів", де виборці часто змінюють свою підтримку між кандидатами різних політичних сил.

Детальніше про те, які наслідки можуть бути для України після виборів у США, читайте в матеріалі РБК-Україна.