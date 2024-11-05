Западные чиновники предостерегли от "Мюнхенского соглашения" для Украины на фоне выборов в США

Подписанты письма считают, что с приближением президентских выборов в США Украина и ее союзники оказываются под угрозой двойной стратегической опасности. Они указывают на то, что новая администрация, если к власти придет кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, может пытаться заключить соглашение с РФ, что нанесет ущерб интересам Украины и повлияет на европейскую безопасность.

"Это приведет к тому, что Украина окажется вне НАТО и ЕС, в состоянии фальшивого нейтралитета, а Европа - в дестабилизирующей геополитической серой зоне в самом сердце континента", - добавляют они.

Согласно мнению подписантов, второй сценарий заключается в том, что новая администрация кандидата от Демократической партии Камалы Харрис продолжит политику "стагнации и красных линий", которая уже сдерживала возможности Украины в ее борьбе за победу в войне.

Подписанты письма считают, что в обоих случаях очевидны параллели с Мюнхенским соглашением 1938 года, которое стало примером фальшивого "мира", достигнутого через молчаливое согласие европейских стран на расчленение суверенного государства. Они уверены, что существует возможный третий путь, который может обеспечить Украине выживание как независимого государства и привести к поражению России.

"Мы предлагаем, чтобы коалиция желающих стран-членов НАТО взяла на себя обязательства усилить военную и финансовую поддержку Киева и подтвердила свою приверженность цели создания суверенной Украины в пределах границ, признанных международным правом, сосредоточившись на четкой стратегии и теории победы", - добавили авторы.

Выборы в США

Во вторник, 5 ноября, в США проходят очередные президентские выборы. Основными кандидатами на эту должность являются Камала Харрис от Демократической партии и Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.

По последним опросам, рейтинги обоих кандидатов практически одинаковы. Ключевыми для определения победителя станут семь «колеблющихся штатов», где избиратели часто меняют свою поддержку между кандидатами разных политических сил.

Подробнее о том, какие последствия могут быть для Украины после выборов в США, читайте в материале РБК-Украина.