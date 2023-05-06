Деякі західні політики закликають Україну не звільняти Крим, - представник Зеленського

Деякі з західних політиків закликали українського президента Володимира Зеленського не звільняти Крим через побоювання за наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю постійного представника президента в АРК Таміли Ташевої виданню PAP .

"Вони (деякі західні політики - ред.) стверджують, що Крим справді можна повернути, але потенційні наслідки будуть величезними, як для мешканців півострова, так і для України загалом. Вони вважають, що ми повинні повністю відмовитися від спроб повернути його", - повідомила Ташева.

Однак, на думку самої представниці, Росія не застосує тактичну ядерну зброю, адже російський диктатор Володимир Путін має розуміти, що для нього це точка неповернення і знищення всієї системи, яку він злочинно будував на окупованих територіях.

"Ми звільнили Херсон пів року тому, і нічого не сталося, хоча, на думку Москви, це було так зване порушення територіальної цілісності Росії. Згідно з ядерною доктриною Путіна, вони повинні були негайно застосувати тактичну ядерну зброю", - додала представник президента.

Вона не захотіла розкривати імена політиків, на яких вона посилається. Однак сказала, що хоч наразі й немає точної дати, коли ЗСУ звільнять півострів, але "напевно, найближчим часом".

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що росіяни закрили Кримський міст через загрозу ударів.

Ми також писали про те, що сьогодні 6 травня, в Криму пролунало декілька вибухів, після цього місцеві жителі помітили дим. Через деякий час окупаційна "влада" заявила про роботу ППО.

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