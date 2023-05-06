ua ru
Сб, 06 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Деякі західні політики закликають Україну не звільняти Крим, - представник Зеленського

Новость на русском →
Україна, Субота 06 травня 2023 15:51
Деякі західні політики закликають Україну не звільняти Крим, - представник Зеленського Фото: постійна представниця президента в АРК Таміла Ташева (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Деякі з західних політиків закликали українського президента Володимира Зеленського не звільняти Крим через побоювання за наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю постійного представника президента в АРК Таміли Ташевої виданню PAP.

"Вони (деякі західні політики - ред.) стверджують, що Крим справді можна повернути, але потенційні наслідки будуть величезними, як для мешканців півострова, так і для України загалом. Вони вважають, що ми повинні повністю відмовитися від спроб повернути його", - повідомила Ташева.

Однак, на думку самої представниці, Росія не застосує тактичну ядерну зброю, адже російський диктатор Володимир Путін має розуміти, що для нього це точка неповернення і знищення всієї системи, яку він злочинно будував на окупованих територіях.

"Ми звільнили Херсон пів року тому, і нічого не сталося, хоча, на думку Москви, це було так зване порушення територіальної цілісності Росії. Згідно з ядерною доктриною Путіна, вони повинні були негайно застосувати тактичну ядерну зброю", - додала представник президента.

Вона не захотіла розкривати імена політиків, на яких вона посилається. Однак сказала, що хоч наразі й немає точної дати, коли ЗСУ звільнять півострів, але "напевно, найближчим часом".

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що росіяни закрили Кримський міст через загрозу ударів.

Ми також писали про те, що сьогодні 6 травня, в Криму пролунало декілька вибухів, після цього місцеві жителі помітили дим. Через деякий час окупаційна "влада" заявила про роботу ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Крым Війна Росії проти України
NEWS
Залужний обговорив з генералом Міллі ситуацію на фронті
Залужний обговорив з генералом Міллі ситуацію на фронті
DAILY
Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою