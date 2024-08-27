Західні партнери уникають обговорення щодо використання зброї для ударів вглиб РФ, - Зеленський

Удари вглиб РФ

За даними Politico, українська влада планує представити високопосадовцям національної безпеки США список цілей великої дальності на території Росії, які ЗСУ могли б атакувати, якщо Вашингтон зніме обмеження на постачання американської зброї. Цей список є черговою спробою України переконати Вашингтон дозволити використання американської зброї проти Росії.

Раніше повідомлялося, що США дозволяють Україні бити на території Росії своєю зброєю під час операції в Курській області. Однак у Білому домі все ще не змінили свою позицію щодо обмежень на удари вглиб РФ американським озброєнням.

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