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Західні партнери уникають обговорення щодо використання зброї для ударів вглиб РФ, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Валерія Поліщук

Західні партнери уникають прямих відповідей на питання про збереження обмежень на використання зброї для ударів вглиб Росії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на прес-конференції, відповідаючи на питання кореспондента РБК-Україна.

"Вони намагаються не говорити зі мною про це, але я піднімаю це питання. Олімпіада пройшла, а пінг-понг залишився", - зазначив Зеленський, натякаючи на дипломатичні "ігри" у спілкуванні з західними союзниками.

Удари вглиб РФ

За даними Politico, українська влада планує представити високопосадовцям національної безпеки США список цілей великої дальності на території Росії, які ЗСУ могли б атакувати, якщо Вашингтон зніме обмеження на постачання американської зброї. Цей список є черговою спробою України переконати Вашингтон дозволити використання американської зброї проти Росії.

Раніше повідомлялося, що США дозволяють Україні бити на території Росії своєю зброєю під час операції в Курській області. Однак у Білому домі все ще не змінили свою позицію щодо обмежень на удари вглиб РФ американським озброєнням.

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