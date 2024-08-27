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Западные партнеры избегают обсуждения использования оружия для ударов вглубь РФ, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Валерия Полищук

Западные партнеры избегают прямых ответов на вопрос о сохранении ограничений использования оружия для ударов вглубь России.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, отвечая на вопросы корреспондента РБК-Украина.

"Они стараются не говорить со мной об этом, но я поднимаю этот вопрос. Олимпиада прошла, а пинг-понг остался", - отметил Зеленский, намекая на дипломатические "игры" в общении с западными союзниками.

Удары вглубь РФ

По данным Politico, украинские власти планируют представить чиновникам национальной безопасности США список целей большой дальности на территории России, которые ВСУ могли бы атаковать, если Вашингтон снимет ограничения на поставки американского оружия. Этот список является очередной попыткой Украины убедить Вашингтон разрешить использование американского оружия против России.

Ранее сообщалось, что США позволяют Украине избивать на территории России своим оружием во время операции в Курской области. Однако в Белом доме все еще не изменили свою позицию по ограничениям на удары вглубь РФ американским вооружением.

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