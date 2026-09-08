Захід змирився, що війна в Україні продовжиться в 2027 році, - Bloomberg

Останні переговори представників США з Росією та Україною не дали прориву, тому Вашингтон і Європа готуються до продовження війни у 2027 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами європейських чиновників, знайомих із ситуацією, російський диктатор Володимир Путін не демонструє готовності пом'якшити свою позицію.

На вихідних спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер побували в Москві та Києві. У столиці Росії вони провели переговори з Путіним, після чого вирушили до України на зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Водночас значного прориву під час цих контактів досягти не вдалося.

Який сценарій готує Росія

Один зі співрозмовників Bloomberg розповів, що план Москви на найближчі шість місяців може передбачати посилення ударів по енергетичній та теплоенергетичній інфраструктурі України. Таким чином Росія, за його словами, прагнутиме зробити життя цивільного населення максимально складним.

Паралельно Кремль може посилити гібридні атаки та політичне втручання у країнах Європи, намагаючись послабити підтримку України.

За даними видання, Путін планує продовжувати війну й після переговорів із Віткоффом та Кушнером. Російський лідер, як вважає одне з джерел, розраховує до наступної весни покращити позиції Москви, водночас утримуючи економіку РФ на плаву, попри її дедалі більші проблеми.

Інше джерело припускає, що серйозні переговори про завершення війни навряд чи відбудуться щонайменше до наступного року.

Водночас у США та Європі вже готуються до можливого посилення російських атак. За словами джерел, союзникам України варто зробити пріоритетом постачання перехоплювачів для систем протиповітряної оборони, які допоможуть захистити українські міста та критичну інфраструктуру.