РФ з початку вторгнення в Україну отримала від Заходу понад 200 млрд євро за паливо, - ЗМІ

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни ЄС уже заплатили понад 200 мільярдів євро за енергоносії з РФ. На нафту та вугілля вже діють санкції, а імпорт газу планують припинити до 2027 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
У виданні зазначають, що цього тижня Брюссель планує представити нові юридичні механізми, щоб повністю заборонити імпорт викопного палива з Росії до ЄС. Це стосується нафти, газу й вугілля. Але водночас відтерміновано вирішення іншої, не менш важливої проблеми - залежності від російських ядерних технологій.
У 2024 році Росія отримала від країн ЄС 22 мільярди євро, з яких близько 700 мільйонів - за ядерне паливо. Попри невеликі обсяги, відмова від російського атома - набагато складніша задача, ніж відмова від нафти чи газу.
Причина - технічна складність і висока залежність. Євросоюз має 101 ядерний реактор, з яких 19 - радянського типу ВВЕР, які найбільше залежать від постачання з Росії. Близько 20-25% урану, що використовується в ЄС, надходить із РФ, і багато реакторів досі замовляють у Росії запасні частини та технічну підтримку.
"Ланцюг постачання урану дуже складний, тому потрібен поступовий підхід", - пояснив експерт з енергетики.
Водночас представники ЄС заявляють, що Європейська комісія прагне повністю відмовитися від імпорту російських ядерних технологій до 2030-х років. Але, як зазначено в офіційному документі, для цього потрібно інвестувати щонайменше 241 мільярд євро в розвиток власного ланцюга постачання ядерного палива.
Це питання розглянуть міністри країн ЄС під час спеціальної зустрічі в понеділок, де говоритимуть про майбутнє ядерної енергетики та необхідні інвестиції.
Проте реалізувати це буде непросто - Росія домінує на ядерному ринку, і це серйозна проблема.
"Росатом - одна з найбільших компаній у всіх секторах ядерної енергетики", - цитує видання слова експерта з питань атомної енергетики.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що новий пакет санкцій ЄС проти Росії поки не має великого впливу. Тому у 2025 році РФ може отримати від експорту сировини та енергоносіїв до Європейського Союзу більше коштів, ніж ЄС витрачає на військову допомогу Україні.
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