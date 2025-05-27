ЄС у 2025 році витратить на експорт з РФ більше, ніж на допомогу Україні,- Bild
Новий пакет санкцій проти Росії поки не має великого впливу. Тому у 2025 році РФ може отримати від експорту сировини та енергоносіїв до Європейського Союзу більше коштів, ніж ЄС витрачає на військову допомогу Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
За даними видання, у 2025 році Росія заробить від експорту енергоносіїв і сировини 233 млрд євро, з яких понад 20 млрд євро надійде з країн ЄС.
Зазначається, що це в рази більше, ніж Євросоюз виділяє на військову допомогу Україні для боротьби з агресією Росії.
Як повідомляє Bild, тільки за один місяць країни ЄС купили в Росії нафти, газу та урану приблизно на 2 млрд євро.
Видання зазначило, що завдяки величезному експорту енергоносіїв Росія може дозволити розвиток і постійне зростання військової економіки.
Санкції ЄС проти Росії
Нагадаємо, 20 травня ЄС запровадив 17-й пакет санкцій проти Росії, завдавши удару по морських перевезеннях, нафтотрейдерах і їхніх закордонних пособниках.
Зокрема, під заборону потрапили 189 суден із третіх країн, унаслідок чого загальна кількість зазначених суден сягнула 342. Ці судна є частиною "тіньового флоту" Росії й відповідають за транспортування російської нафти, практикуючи високоризикові методи судноплавства або підтримуючи енергетичний сектор Росії.
Того ж дня ЄС розпочав підготовку 18-го пакету санкцій проти Росії.
Раніше у ЄС попереджали, що запровадять нові масштабні санкції, якщо Росія відмовиться від припинення вогню та мирних переговорів з Україною.
Як повідомляли ЗМІ у рамках нового пакета санкцій ЄС обговорює обмеження для близько двох десятків банків, торговельні заборони на понад 2,5 млрд євро та нову граничну ціну на нафту, ймовірно 45 доларів за барель.
Як повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з переговорами, у Брюсселі також розглядають заборону на транспортування російської нафти тіньовим флотом та обмеження проти фондів, які підтримують військові зусилля Кремля.
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