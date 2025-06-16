РФ с начала вторжения в Украину получила от Запада более 200 млрд евро за топливо, - СМИ

В издании отмечают, что на этой неделе Брюссель планирует представить новые юридические механизмы, чтобы полностью запретить импорт ископаемого топлива из России в ЕС. Это касается нефти, газа и угля. Но при этом отсрочено решение другой, не менее важной проблемы - зависимости от российских ядерных технологий.

В 2024 году Россия получила от стран ЕС 22 миллиарда евро, из которых около 700 миллионов - за ядерное топливо. Несмотря на небольшие объемы, отказ от российского атома - гораздо более сложная задача, чем отказ от нефти или газа.

Причина - техническая сложность и высокая зависимость. Евросоюз имеет 101 ядерный реактор, из которых 19 - советского типа ВВЭР, которые больше всего зависят от поставок из России. Около 20-25% урана, используемого в ЕС, поступает из РФ, и многие реакторы до сих пор заказывают у России запасные части и техническую поддержку.

"Цепь поставок урана очень сложная, поэтому нужен постепенный подход", - пояснил эксперт по энергетике.

В то же время представители ЕС заявляют, что Европейская комиссия стремится полностью отказаться от импорта российских ядерных технологий до 2030-х годов. Но, как указано в официальном документе, для этого нужно инвестировать не менее 241 миллиарда евро в развитие собственной цепи поставок ядерного топлива.

Этот вопрос рассмотрят министры стран ЕС во время специальной встречи в понедельник, где будут говорить о будущем ядерной энергетики и необходимых инвестициях.

Однако реализовать это будет непросто - Россия доминирует на ядерном рынке, и это серьезная проблема.

"Росатом - одна из крупнейших компаний во всех секторах ядерной энергетики", - цитирует издание слова эксперта по вопросам атомной энергетики.