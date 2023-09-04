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Захід вимагатиме від ОАЕ припинити незаконну торгівлю з Росією, - WSJ

Фото: ОАЕ допомагають Путіну вести війну (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Чиновники США, Великобританії та Євросоюзу планують цього тижня спільно чинити тиск на Об'єднані Арабські Емірати, щоб вони припинили постачання товарів до Росії, які могли б допомогти Москві у її війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

За даними видання, чиновники з Вашингтона та європейських столиць з сьогоднішнього дня перебувають в ОАЕ у рамках колективного глобального прагнення не допустити попадання до рук Росії комп'ютерних чіпів, електронних компонентів та інших так званих продуктів подвійного призначення, які мають як цивільне, так і військове застосування.

Обхід санкцій

Після вторгнення в Україну рік тому країни ЄС та "Великої сімки" ввели кілька раундів санкцій, щоб послабити російську військову машину та підірвати її економіку.

Однак, аналіз даних з торгівлі показує, що передові мікросхеми, вироблені в ЄС та інших союзних країнах, поставляються до Росії через треті країни, такі як Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати та Казахстан.

Як повідомляло РБК-Україна, якщо на початку повномасштабного вторгнення був спад обсягу продажів усіх електронних компонентів до Росії, вже до літа 2023 експорт виріс і тепер коливається на рівні довоєнних показників. Безумовно, деяка електроніка стала дорожчою, а кожна "ланка" ланцюга від виробника до Росії вимагає "маржу". Але кількість постачання компонентів не зменшується.

Західні союзники підштовхують Об'єднані Арабські Емірати до припинення експорту критично важливих товарів у Росії. Вони прагнуть позбавити армію Володимира Путіна компонентів, необхідних її війні проти України.

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Об'єднані Арабські ЕміратиСанкції проти Росії