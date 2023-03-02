Захід вимагає від ОАЕ припинити експорт критично важливих товарів до Росії, - FT

Західні союзники підштовхують Об'єднані Арабські Емірати до припинення експорту критично важливих товарів у Росії. Вони прагнуть позбавити армію Володимира Путіна компонентів, необхідних її війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Офіційні особи зі США, ЄС та Великобританії в останні тижні відвідали багату державу Перської затоки, щоб роз'яснити широкий спектр їхніх торгових обмежень та чинити тиск на офіційних осіб ОАЕ у контексті підозр у порушенні санкцій.

Уряд США стурбований тим, що ОАЕ стають центром доставки товарів, таких як електроніка, які можуть бути перепрофільовані за допомогою військових дій Росії. Особливе занепокоєння викликає так званий "реекспорт", коли товари прямують через ОАЕ в обхід обмежень.

Джеймс О'Брайєн, голова американського офісу з координації санкцій, разом із посланцем ЄС із санкцій Девідом О'Салліваном та Девідом Рідом, директором британського управління з санкцій, відвідали ОАЕ минулого місяця, щоб відстоювати свої позиції.

"Наше головне прохання полягає в тому, щоб вони припинили реекспорт, визнали, що цей реекспорт проблематичний", - сказав західний чиновник, додавши, що "розмови продовжуються".

За даними російської митниці, проаналізованою Фондом "Вільна Росія", експорт електронних компонентів з ОАЕ до Росії минулого року зріс більш ніж у сім разів і досяг 283 млн доларів. У 2022 році ОАЕ експортували до Росії в 15 разів більше мікрочіпів, ніж роком раніше, при цьому обсяг торгівлі цією продукцією зріс до 24,3 млн доларів.

Переговори ОАЕ відбуваються в міру того, як західні союзники переключають свою увагу із запровадження нових раундів санкцій на посилення правозастосування.

Минулого місяця О'Салліван повідомив Financial Times, що західні країни зіткнулися з "незвичайними стрибками" у торгівлі Росії з деякими державами, але відмовився назвати конкретні країни. Союзники спостерігають за ОАЕ, Туреччиною та країнами Середньої Азії та Кавказу.

ОАЕ також вважають улюбленим місцем для багатих росіян, які шукають місце для прикриття своїх активів.

Офіційні особи США хочуть наголосити на потенційних наслідках для підприємств, що беруть участь у сприянні потоку товарів, які можуть бути використані російськими військовими. "Частина повідомлення для приватного сектору - у будь-якій із цих країн - полягає в тому, що вони грають у рулетку. Будь-хто, хто торгує цими товарами, тепер підлягає санкціям, тому що деякі товари, які вони відвантажують, виявляються на полі бою", - сказав О'Браєн.

ОАЕ позиціонують себе як нейтральна регіональна держава, врівноважуючи свою тісну безпеку та історичні відносини із західними партнерами дедалі тіснішими зв'язками з такими країнами, як Росія та Китай. Дубай уже давно є регіональним центром реекспорту; його порт Джебель-Алі залишається однією з найбільших у світі перевалочних зон.

У спробі посилити правозастосування щодо таких експортних вузлів ЄС наприкінці минулого року запровадив нові заходи, які дають змогу накладати санкції на осіб, які допомагають європейським компаніям ухилятися від санкцій. Серед запитів Європи - уточнення інформації про те, що ОАЕ насправді експортують до Росії, на тлі претензій до відсутності інформації.

Уоллі Адейемо, заступник міністра фінансів США, у своєму виступі минулого тижня попередив про "тривожні тенденції у низці країн", де Кремль "зміцнив свої фінансові зв'язки та торгові потоки". Він додав, що США та їхні партнери діятимуть "різними економічними інструментами", якщо країни не захочуть "припиняти ухилення від санкцій". Брайан Нельсон, заступник міністра фінансів США з тероризму та фінансової розвідки, також відвідав ОАЕ минулого місяця.

Десятки тисяч росіян переїхали до ОАЕ, відкриваючи компанії та купуючи нерухомість у комерційному та туристичному центрі Перської затоки. Ця притока викликала побоювання в західних країнах, що деякі з них можуть маскувати причетність олігархів, що підпадають під санкції. ОАЕ, які схвалили ліцензію для російського банку МТС, заявили, що вивчають варіанти після того, як минулого місяця кредитор потрапив під санкції США та Великобританії.