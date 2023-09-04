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Запад потребует от ОАЭ прекратить незаконную торговлю с Россией, - WSJ

Фото: ОАЭ помогают Путину вести войну (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Чиновники США, Великобритании и Евросоюза планируют на этой неделе совместно оказать давление на Объединенные Арабские Эмираты, чтобы они прекратили поставки товаров в Россию, которые могли бы помочь Москве в ее войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой со ссылкой на Wall Street Journal.

По данным издания, чиновники из Вашингтона и европейских столиц с сегодняшнего дня находятся в ОАЭ в рамках коллективного глобального стремления не допустить попадания в руки России компьютерных чипов, электронных компонентов и других так называемых продуктов двойного назначения, которые имеют как гражданское, так и военное применение.

Обход санкций

После вторжения в Украину год назад страны ЕС и "Большой семерки" ввели несколько раундов санкций, чтобы ослабить российскую военную машину и подорвать ее экономику.

Однако, анализ данных по торговле показывает, что передовые микросхемы, произведенные в ЕС и других союзных странах, поставляются в Россию через третьи страны, такие как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.

Как сообщало РБК-Украина, если в начале полномасштабного вторжения был спад объема продаж всех электронных компонентов в Россию, уже к лету 2023 года экспорт вырос и теперь колеблется на уровне довоенных показателей. Безусловно, некоторая электроника стала дороже, а каждое "звено" цепи от производителя до России требует свою "маржу". Но количество поставок компонентов не уменьшается.

Западные союзники подталкивают Объединенные Арабские Эмираты к прекращению экспорта критически важных товаров в России. Они стремятся лишить армию Владимира Путина компонентов, необходимых для ее войны против Украины.

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Объединенные Арабские ЭмиратыСанкции против России