Вранці 20 листопада росіяни атакують захід України крилатими ракетами "Калібр" і дронами. Вибухи пролунали у Львові та Івано-Франківську.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Львівської ОВА Максима Козицького, міського голову Львова Андрія Садового та міського голову Івано-Франківська Руслана Марцінківа.
Близько 06:30 у більшості районів Львівщини оголосили повітряну тривогу з червоним рівнем загрози. За словами Садового, на захід України рухалася група крилатих ракет "Калібр". Згодом у Львові запрацювала ППО і пролунали вибухи.
О 07:02 Козицький попередив, що на область летять ще дві крилаті ракети. За його словами, Львівщина перебуває під масованою ракетно-дроновою атакою. Ще вночі область атакували реактивні дрони, а у Львові кілька разів працювала ППО.
Вибухи пролунали також в Івано-Франківську. Марцінків попереджав, що в місті може працювати ППО, і закликав мешканців уникати об'єктів енергетики.
Після вибухів, за словами мера, у місті виникли проблеми з напругою в електромережі. Тролейбуси на вулиці Мазепи курсують лише в автономному режимі.
Марцінків також попередив про затяжні тривоги протягом дня і порадив зарядити павербанки та зробити запас води.
Захід країни опинився під ударом під час масованої атаки на всю Україну. Уночі росіяни кілька разів вдарили по Києву балістикою, пошкодивши три мости через Дніпро, а в Харкові дрон влучив у лікарню.