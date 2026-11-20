Внаслідок балістичної атаки 20 листопада в Києві пошкоджено Подільсько-Воскресенський і Дарницький мости, повторно влучання сталося в Південний міст. Рух між берегами столиці ускладнено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

Через ускладнений рух між берегами Кличко закликав мешканців без гострої потреби не виїжджати в місто на власних авто. Установи та підприємства, де є така можливість, мер попросив перевести працівників на дистанційну роботу.

Росіяни атакують столичні мости не вперше. У ніч на 27 жовтня окупанти пошкодили Південний міст, випустивши по ньому кілька балістичних ракет, а 7 листопада після удару закрили рух Північним мостом.

Через такі атаки уряд почав будувати резервні переправи через Дніпро. За словами міністра Миколи Калашника, перші дві з восьми запланованих мають запрацювати до кінця лютого.