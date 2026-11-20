Львов

Около 06:30 в большинстве районов Львовской области объявили воздушную тревогу с красным уровнем угрозы. По словам Садового, к западу Украины двигалась группа крылатых ракет "Калибр". Впоследствии во Львове заработала ПВО и раздались взрывы.

В 07:02 Козицкий предупредил, что в область летят еще две крылатые ракеты. По его словам, Львовщина находится под массированной ракетно-дроновой атакой. Еще ночью область атаковали реактивные дроны, а во Львове несколько раз работала ПВО.

Ивано-Франковск

Взрывы раздались также в Ивано-Франковске. Марцинкив предупреждал, что в городе может работать ПВО, и призвал жителей избегать объектов энергетики.

После взрывов, по словам мэра, в городе возникли проблемы с напряжением в сети. Троллейбусы на улице Мазепы курсируют только в автономном режиме.

Марцинков также предупредил о затяжных тревогах в течение дня и посоветовал зарядить павербанки и сделать запас воды.