На Захід України насувається негода: енергетики готові до ліквідації наслідків

Погода в Україні 2 липня

У деяких областях України спека трохи послабиться завдяки атмосферному фронту. Очікуються дощі з грозами, а подекуди й шквали. Однак у більшості областей очікується спека до +37.

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