На Запад Украины надвигается ненастье: энергетики готовы к ликвидации последствий

Погода в Украине 2 июля

В некоторых областях Украины жара немного ослабит благодаря атмосферному фронту. Ожидаются дожди с грозами, а иногда и шквалы. Однако в большинстве областей ожидается жара до +37.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram