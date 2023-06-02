Захід не тисне на Україну щодо переговорів з Росією, - Воллес

Попри довготривалість війни, ніхто з союзників України не тисне на Київ щодо переговорів з Росією чи скорочення допомоги.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра оборони Британії Бена Воллеса в інтерв'ю для The Washington Post.

Як відзначив міністр, у міру затягування війни союзники продовжують надавати Україні фінансову та військову допомогу.

"Але ми бачили реальність, яка полягає в тому, що у всіх нас закінчується оборонне обладнання, яке можна було б пожертвувати", - додав Воллес.

Міністр відзначив, що Британія та інші країни повинні закуповувати більше озброєнь для України, а не передавати його з запасів, які вже є.

Переговори з російським диктатором

За словами президента України Володимира Зеленського, світові лідери, до початку повномасштабного вторгнення Росії, провели не одну годину переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб спробувати запобігти катастрофі. Водночас голова Кремля все ж обрав інший шлях. Той, хто приніс смерть "має просити помилування. І тоді буде наша відповідь - трибунал".

Зокрема в жовтні 2022 року, президент ухвалив рішення Ради нацбезпеки та оборони про неможливість будь-якого діалогу з Путіним, а союзники нашої країни тим часом обіцяли не вести переговори про Україну без України.