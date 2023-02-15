Захід стурбований рішенням України утримувати Бахмут: аналітики пояснили стратегію ЗСУ

Аналітики ISW вважають, що рішення України захищати Бахмут, мабуть, є стратегічно обґрунтованим кроком, попри втрати.

Оборона Бахмута, яку проводить Україна, змусила Кремль використати більшу частину угруповання "Вагнера" як силу і залучити цінні російські повітряно-десантні сили для підтримки наступальних операцій на виснаження.

Українська оборона Бахмута призвела до послаблення значних російських сил і, напевно, створить сприятливі умови для майбутнього українського контрнаступу.

Якби російські війська взяли Бахмут без значного опору українців, вони могли б сподіватися на розширення операцій таким чином, щоб Україна могла поспішно збудувати оборонні позиції на менш сприятливій місцевості, вважають експерти.

Таким чином, оборона Бахмута та спроба створити умови для контрнаступу, ймовірно, є взаємодоповнювальними, а не взаємозаперечними діями з огляду на те, що російські війська продовжили б наступ за Бахмут, якби Україна здала місто раніше.

Ключові висновки аналітиків ISW

Міністр оборони США Ллойд Остін дав зрозуміти союзники НАТО продовжать підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. Проте газета Washington Post повідомила, що офіційні особи США приватно дали Україні сигнал про те, що західна допомога у сфері безпеки обмежена.

Повідомляється, що Міністерство оборони Росії вербує засуджених та імітує поводження "Вагнера" з засудженими як з гарматним м'ясом.

Російські війська продовжували наступальні дії на куп'янському напрямі та на рубежі Сватове — Кремінна.

Російські війська не завдавали жодних підтверджених наземних ударів у західній частині Донецької області, а також у Херсонській, Миколаївській чи західній частині Запорізької області.

Російські сухопутні сили на Кольському півострові на північному заході Росії були скорочені до однієї п'ятої від їхньої початкової чисельності перед вторгненням в Україну. Кремль не стурбований звичайною військовою загрозою НАТО проти Росії.

Повідомляється, що 10 лютого у Новій Каховці група українських та татарських партизанів застосувала саморобний вибуховий пристрій (СВУ) до автомобіля з двома російськими військовослужбовцями та двома представниками російських спецслужб.

Президент Росії Володимир Путін та президент Білорусі Олександр Лукашенко можуть зустрітися 17 лютого.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ спростували фейки росіян про нібито окупацію села Червона Гора під Бахмутом.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський пояснив, чому військове командування не ухвалює рішення виводити війська з Бахмута.

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