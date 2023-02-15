Захід стурбований рішенням України утримувати Бахмут: аналітики пояснили стратегію ЗСУ

Захід, як і раніше, стурбований рішучістю України утримати Бахмут. Фахівці з оборонного планування США вважають, що українські сили не можуть одночасно захищати місто та розпочати весняний контрнаступ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики ISW вважають, що рішення України захищати Бахмут, мабуть, є стратегічно обґрунтованим кроком, попри втрати.
Оборона Бахмута, яку проводить Україна, змусила Кремль використати більшу частину угруповання "Вагнера" як силу і залучити цінні російські повітряно-десантні сили для підтримки наступальних операцій на виснаження.
Українська оборона Бахмута призвела до послаблення значних російських сил і, напевно, створить сприятливі умови для майбутнього українського контрнаступу.
Якби російські війська взяли Бахмут без значного опору українців, вони могли б сподіватися на розширення операцій таким чином, щоб Україна могла поспішно збудувати оборонні позиції на менш сприятливій місцевості, вважають експерти.
Таким чином, оборона Бахмута та спроба створити умови для контрнаступу, ймовірно, є взаємодоповнювальними, а не взаємозаперечними діями з огляду на те, що російські війська продовжили б наступ за Бахмут, якби Україна здала місто раніше.
Нагадаємо, раніше у ЗСУ спростували фейки росіян про нібито окупацію села Червона Гора під Бахмутом.
Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський пояснив, чому військове командування не ухвалює рішення виводити війська з Бахмута.
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