Запад обеспокоен решением Украины удерживать Бахмут: аналитики объяснили стратегию ВСУ

Запад по-прежнему обеспокоен решимостью Украины удержать Бахмут. Специалисты по оборонному планированию США считают, что украинские силы не могут одновременно защищать город и начать весеннее контрнаступление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики ISW считают, что решение Украины защищать Бахмут, вероятно, является стратегически обоснованным шагом, несмотря на его издержки.
Оборона Бахмута, проводимая Украиной, вынудила Кремль использовать большую часть группировки "Вагнера" в качестве силы и задействовать ценные российские воздушно-десантные силы для поддержания наступательных операций на истощение.
Украинская оборона Бахмута привела к ослаблению значительных российских сил и, вероятно, создаст благоприятные условия для будущего украинского контрнаступления.
Если бы российские войска взяли Бахмут без значительного сопротивления украинцев, они могли бы надеяться на расширение операций таким образом, чтобы Украина могла поспешно построить оборонительные позиции на менее благоприятной местности, считают эксперты.
Таким образом, оборона Бахмута и попытка создать условия для контрнаступления, вероятно, являются взаимодополняющими, а не взаимоисключающими действиями, учитывая, что российские войска продолжили бы наступление за Бахмут, если бы Украина сдала город раньше.
Напомним, ранее в ВСУ опровергли фейки россиян о якобы оккупации села Красная Гора под Бахмутом.
Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему военное командование не принимает решения выводить войска из Бахмута.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.