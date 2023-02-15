Запад обеспокоен решением Украины удерживать Бахмут: аналитики объяснили стратегию ВСУ

Аналитики ISW считают, что решение Украины защищать Бахмут, вероятно, является стратегически обоснованным шагом, несмотря на его издержки.

Оборона Бахмута, проводимая Украиной, вынудила Кремль использовать большую часть группировки "Вагнера" в качестве силы и задействовать ценные российские воздушно-десантные силы для поддержания наступательных операций на истощение.

Украинская оборона Бахмута привела к ослаблению значительных российских сил и, вероятно, создаст благоприятные условия для будущего украинского контрнаступления.

Если бы российские войска взяли Бахмут без значительного сопротивления украинцев, они могли бы надеяться на расширение операций таким образом, чтобы Украина могла поспешно построить оборонительные позиции на менее благоприятной местности, считают эксперты.

Таким образом, оборона Бахмута и попытка создать условия для контрнаступления, вероятно, являются взаимодополняющими, а не взаимоисключающими действиями, учитывая, что российские войска продолжили бы наступление за Бахмут, если бы Украина сдала город раньше.

Ключевые выводы аналитиков ISW

Министр обороны США Ллойд Остин дал понять союзники по НАТО продолжат поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Однако газета Washington Post сообщила, что официальные лица США в частном порядке дали Украине сигнал о том, что западная помощь в сфере безопасности ограничена.

Сообщается, что Министерство обороны России вербует осужденных и имитирует обращение "Вагнера" с осужденными как с пушечным мясом.

Российские войска продолжали наступательные действия на купянском направлении и на рубеже Сватово — Кременная.

Российские войска не наносили никаких подтвержденных наземных ударов в западной части Донецкой области, а также в Херсонской, Николаевской или западной части Запорожской областей.

Российские сухопутные силы на Кольском полуострове на северо-западе России были сокращены до одной пятой от их первоначальной численности перед вторжением в Украину. Кремль не обеспокоен обычной военной угрозой НАТО против России.

Сообщается, что 10 февраля в Новой Каховке группа украинских и татарских партизан применила самодельное взрывное устройство (СВУ) к автомобилю с двумя российскими военнослужащими и двумя представителями российских спецслужб.

Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко могут встретиться 17 февраля.

Напомним, ранее в ВСУ опровергли фейки россиян о якобы оккупации села Красная Гора под Бахмутом.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему военное командование не принимает решения выводить войска из Бахмута.

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