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Глава МЗС Німеччини виступила проти передачі Україні касетних боєприпасів

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Україна, П'ятниця 07 липня 2023 12:59
Глава МЗС Німеччини виступила проти передачі Україні касетних боєприпасів Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Німеччина виступає проти відправлення касетних боєприпасів до України. Берлін підписав конвенцію про нерозповсюдження цієї зброї.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Бербок заявила, що Німеччина як одна зі 111 держав-учасниць Конвенції з касетних боєприпасів виступає проти передачі Україні боєприпасів. США, Україна та Росія не підписали конвенцію.

На прохання прокоментувати заяву офіційних осіб США Бербок сказав журналістам на кліматичній конференції у Відні: "Я стежила за повідомленнями ЗМІ. До нас, як до держави-учасниці, застосовується угода Осло".

Бербок має на увазі договір, який було відкрито для підписання у норвезькій столиці у 2008 році. Він забороняє використання, накопичення запасів, виробництво та передачу касетних боєприпасів.

У Білому домі заявили, що відправка касетних боєприпасів на Україну "перебуває в активному розгляді".

За даними The Washington Post, президент США Джо Байден схвалив передачу Україні касетних боєприпасів. Про надання допомоги мають оголосити сьогодні.

Касетні боєприпаси

DPICM - це сімейство артилерійських та реактивних касетних снарядів, створених у США. Касетні бойові елементи мають кумулятивні властивості для боротьби з бронетехнікою, а також осколкову дію - для боротьби з живою силою. Деякі бойові елементи можуть мати підривник уповільненої дії.

Запаси касетних боєприпасів у США становлять близько 3 млн одиниць, які можна використовувати в 155-мм гаубицях.

Раніше в Пентагоні заявили, що касетні боєприпаси можуть ефективно застосовуватись підрозділами ЗСУ проти розташованих в окопах російських військ.

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