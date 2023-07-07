ua ru
Пт, 07 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Захід розуміє, що касетні снаряди допоможуть повернути Росію до міжнародного права, - експерт

Новость на русском →
П'ятниця 07 липня 2023 18:13
Захід розуміє, що касетні снаряди допоможуть повернути Росію до міжнародного права, - експерт Фото: експерт пояснив, чи передача касетних снарядів Україні вплине на єдність Заходу (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко
Експерт: Валерій Рябих

Передача Україні касетних снарядів, ймовірно, не порушить єдність Заходу, оскільки там підтримують збройний шлях повернення Росії до міжнародного права.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив військовий експерт порталу Defense Express Валерій Рябих.

Він нагадав, що Росія продовжує застосовувати в Україні засоби невиборчої дії. Зокрема, це ракети Х-22 з радіусом відхилення 500 метрів, якими росіяни атакують цивільні об'єкти.

Рябих підкреслив, що в таких умовах усі аргументи противників передачі касетних боєприпасів Україні "розбиваються вщент".

"Не думаю, що рішення США сильно засмутить партнерів. На Заході є розуміння, що Росію потрібно повернути в лоно міжнародного права збройним шляхом. А це вимагає посилення України всім необхідним тут і зараз", - зазначив він.

Касетні боєприпаси для України

Нагадаємо, Україна запитувала у США касетні боєприпаси ще наприкінці 2022 року, але тоді таке прохання відхилили. Нині ж у ЗМІ з'явилася інформація, що президент Джо Байден уже схвалив постачання та їх анонсують сьогодні, 7 липня.

Декілька країн Заходу виступили проти постачань, тому що вони є підписантами конвенції про нерозповсюдження такої зброї. Одна з таких країн - Німеччина.

Варто зауважити, що частина країн відмовилася від застосування касетних боєприпасів, оскільки вони загрожують мирному населенню.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Допомога Україні Військова допомога Війна Росії проти України
NEWS
Чехія передасть Україні гелікоптери та допоможе з навчанням на F-16, - прем'єр
Чехія передасть Україні гелікоптери та допоможе з навчанням на F-16, - прем'єр
DAILY
Хто на Заході ще не бачить Україну в НАТО і що змінить саміт у Вільнюсі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хто на Заході ще не бачить Україну в НАТО і що змінить саміт у Вільнюсі