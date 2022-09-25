UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Захід розробляє екстрені плани на випадок ядерного удару по Україні, - FT

Фото: президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Європейські та американські політики розробляють екстрені плани на випадок, якщо президент Росії Володимир Путін зробить ядерний удар територією України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

"Ми повідомили Кремлю безпосередньо, в приватному порядку на дуже високому рівні, що будь-яке застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для Росії. Сполучені Штати та наші союзники відповідатимуть рішуче, і ми чітко і конкретно заявили, що це спричинить", - заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Один із високопоставлених американських чиновників зазначив, що якщо президент РФ думає, що ядерна загроза залякає Україну, змусивши її капітулювати або відмовитися від 20 відсотків своєї території, або залякає її союзників, щоб вони не допомагали Україні, то він дуже помиляється.

Два інші західні чиновники заявили, що ядерний удар по Україні навряд чи призведе до рівнозначної відплати, і, ймовірно, викличе військові дії у відповідь західних держав з метою покарати Росію.

Ряд офіційних осіб переконані, що якщо Путін і вдасться до ядерної зброї, найімовірнішим сценарієм може бути використання тільки тактичної ядерної зброї, яка призначена для використання на полі бою.

На думку деяких військових експертів, Путін швидше за все погрожує застосувати ядерну зброю і отримає поступки, ніж насправді застосує її. До того ж погана координація російських збройних сил з початку вторгнення в Україну передбачає, що ядерні удари можуть не змінити результату бойових дій.

Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував ядерні погрози Путіна. За його словами, вони можуть бути правдивими, але зараз світова спільнота допомагає не допустити цього.

Нагадаємо, раніше Путін у своєму зверненні до росіян пригрозив Заходу застосувати ядерну зброю, наголосивши, що його слова "не є блефом".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ядерна зброяВторгнення Росії до України