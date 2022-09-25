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Запад разрабатывает экстренные планы на случай ядерного удара по Украине, - FT

Фото: президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Европейские и американские политики разрабатывают экстренные планы на случай, если президент России Владимир Путин предпримет ядерный удар по территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

"Мы сообщили Кремлю напрямую, в частном порядке на очень высоком уровне, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России. Соединенные Штаты и наши союзники ответят решительно, и мы четко и конкретно заявили, что это повлечет за собой", - заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Один из высокопоставленных американских чиновников отметил, что, если президент РФ думает, что ядерная угроза запугает Украину, заставив ее капитулировать или отказаться от 20 процентов своей территории, или запугает ее союзников, чтобы они не помогали Украине, то он сильно ошибается.

Два других западных чиновника заявили, что ядерный удар по Украине вряд ли приведет к равноценному возмездию, и, вероятно, вызовет военные ответные действия западных государств с целью наказать Россию.

Ряд официальных лиц убеждены, что, если Путин и прибегнет к ядерному оружию, наиболее вероятным сценарием может быть использование только тактического ядерного оружия, которое предназначено для использования на поле боя.

По мнению некоторых военных экспертов, Путин скорее пригрозит применить ядерное оружие и получит уступки, чем на самом деле применит его. К тому же, плохая координация российских вооруженных сил с начала вторжения в Украину предполагает, что ядерные удары могут не изменить исход боевых действий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ядерные угрозы Путина. По его словам, они могут быть правдивыми, но сейчас мировое сообщество помогает не допустить этого.

Напомним, ранее Путин в своем обращении к россиянам пригрозил Западу применить ядерное оружие, подчеркнув, что его слова “не являются блефом”.

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Ядерное оружиеВторжение России в Украину