Захід повинен посилити допомогу Україні і не лише у військовому плані, - посол

Захід повинен посилити підтримку України. Йдеться про допомогу не лише у військові плані, але й у дипломатичному.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Бразилії, колишнього заступника міністра закордонних справ Андрія Мельника в інтерв'ю німецькому виданню N-TV.
На його думку, Захід повинен зрозуміти, що йдеться не лише про
І не лише у військовому, але й дипломатичному плані
Мельник додав, що хотів би бачити сильнішу дипломатичну ініціативу з боку Заходу за участі інших гравців, в тому числі з Глобального Півдня, особливо Китаю і, можливо, Бразилії.
Посол наголосив, що не може спрогнозувати, чим закінчиться війні в Україні.
"Ніхто в Україні не хоче вести цю війну до останнього солдата. Для нас це питання збереження нашої державності", - заявив дипломат.
Він додав, що закінчення війни залежить від кількох факторів, головний з яких - рішучість українців, але також потрібна стійкість партнерів на Заході.
Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.
Крім того, у Німеччині заявили, що у 2024 році подвоять військову допомогу Україні до 8 млрд євро.
Також канцлер Німеччини Олаф Шольц допоміг Україні у питанні європейської інтеграції.
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