Запад должен усилить помощь Украине и не только в военном плане, - посол

По его мнению, Запад должен понять, что речь идет не только о

И не только в военном, но и дипломатическом плане.

Мельник добавил, что хотел бы видеть более сильную дипломатическую инициативу со стороны Запада с участием других игроков, в том числе с Глобального Юга, особенно Китая и, возможно, Бразилии.

Посол подчеркнул, что не может спрогнозировать, чем закончится война в Украине.

"Никто в Украине не хочет вести эту войну к последнему солдату. Для нас это вопрос сохранения нашей государственности", - заявил дипломат.

Он добавил, что окончание войны зависит от нескольких факторов, главный из которых - решительность украинцев, но также нужна устойчивость партнеров на Западе.

Позиция Германии по Украине

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Кроме того, в Германии заявили, что в 2024 году удвоят военную помощь Украине до 8 млрд евро.

Также канцлер Германии Олаф Шольц помог Украине в вопросе европейской интеграции.