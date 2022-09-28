Захід посилює розвідку для спостереження за ядерним арсеналом Росії, - Politico

Йдеться, зокрема, про нарощування масштабів збору даних спецслужбами Заходу з використанням засобів повітряної та космічної розвідки, операцій у кіберпросторі та комерційних фотографій із супутників.

У статті йдеться про те, що західна розвідка намагається визначити, чи можливе застосування Росією тактичної ядерної зброї в Україні. Крім того, акцент робиться на спостереженні за Калінінградською областю, пише Politico.

Як підкреслило одне з її джерел з-поміж чинних чиновників США, американська розвідка впевнена, що Росія не збирається йти на масштабне застосування ядерної зброї проти України чи країн-членів НАТО.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні до росіян пригрозив країнам Заходу застосувати ядерну зброю, зазначивши, що його заява нібито "не є блефом".

Після цього держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що його країна має план дій на застосування Росією ядерної зброї.

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