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Запад усиливает разведку для наблюдения за ядерным арсеналом России, - Politico

Иллюстративное фото: Запад усиливает разведку для наблюдения за ядерным арсеналом России (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Соединенные Штаты и их союзники активизируют наблюдение за ядерными вооружениями России, в первую очередь по линии своих разведывательных служб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Речь идет, в частности, о наращивании масштабов сбора данных спецслужбами Запада с использованием средств воздушной и космической разведки, операций в киберпространстве и коммерческих фотографий со спутников.

В статье говорится, что западная разведка пытается определить, возможно ли применение Россией тактического ядерного оружия в Украине. Кроме того, акцент делается на наблюдении за Калининградской областью, пишет Politico.

Как подчеркнул один из ее источников из числа действующих чиновников США, американская разведка уверена, что Россия не собирается идти на масштабное применение ядерного оружия против Украины или стран - членов НАТО.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам пригрозил странам Запада применить ядерное оружие, отметив, что его заявление якобы "не является блефом".

После этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у его страны есть план действий на применения Россией ядерного оружия.

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Ядерное оружие