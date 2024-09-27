UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Захід погодив Буданова на президента": в Україні спростували фейк російської пропаганди

Фото: Кирило Буданов, начальник ГУР Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Російські ЗМІ поширюють інформацію, що кандидатуру начальника ГУР Кирила Буданова погоджено на пост президента України. Росіяни заявляють, що це нібито узгодили між собою західні спецслужби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SPRAVDI.

Що передувало

У низці ЗМІ з'явилась інформація про те, що керівник ГУР Кирило Буданов нібито планує стати наступним президентом України. Засоби масової інформації заявляють, що такий план вже узгодили в ЦРУ та МІ-6.

Ці дані кремлівські пропагандисти створили на основі "власних джерел", заяв зрадника Олега Царьова та неіснуючих результатів опитування КМІС.

Спростування фейку

Як заявляють у SPRAVDI, такі дані є черговим російським фейком. 

Адже опитування КМІС, на яке посилаються російські ЗМІ, було опубліковане у червні 2024 року з нагоди п'ятиріччя перебування Володимира Зеленського на посаді президента. Опитування містить винятково дані про динаміку рівня довіри до глави держави і політичної партії "Слуга народу". У ньому не оцінювався "політичний рейтинг" Буданова.

Окрім цього варто зауважити, що колишній нардеп Царьов з 2014 року перебуває на території РФ та окупованих територіях України. Він активно співпрацює з російськими спецслужбами та регулярно поширює фейки.

І основне - Буданов неодноразово заявляв про відсутність у нього політичних амбіцій.

"Вкид про Буданова – це частина інформаційної спецоперації, спрямованої на дискредитацію військово-політичного керівництва України", - сказано у повідомлені.

Фейки РФ за участю Буданова

Російські медіа неодноразово поширювали фейкові новини про керівника ГУР Кирила Буданова. Наприкінці березня вони вигадали фейк із залученням колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова, нібито замінивши його на Буданова, щоб "довести" причетність України до теракту в "Крокус Сіті" під Москвою 22 березня.

Раніше кремлівські пропагандисти також вигадали фейк про нібито смерть Кирила Буданова, використавши логотип одного з українських ЗМІ для поширення цієї неправдивої інформації.

Крім того, у червні 2023 року німецьке видання Stern спростувало російський фейк, згідно з яким голова ГУР МО Кирило Буданов нібито перебуває в комі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКирило БудановПрезидентФейки